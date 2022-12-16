“سعيد” يتوج بشوط “قفز السعودية” الكبير في افتتاح الأسبوع الثاني

الرياض – هاني البشر

توج سامي بن حمد الدهامي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية FEI ورئيس المجموعة السابعة، الخميس، الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد بلقب الشوط الكبير لفئة الخمس نجوم، أول أشواط الأسبوع الثاني والأخير من بطولة “قفز السعودية” في نسختها الثانية، وذلك بمقر “قفز السعودية” بالجنادرية.

ونجح الفارس البلجيكي في كسب الشوط بعد أن قطع مسافته في زمن وقدره 96.73 ثانية، وحل ثانياً الفارس اللتواني كريس تابس (72.49 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس التركي عمر كارفيلي (73.02 ثانية).

وكان علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية قد توج الفارس خالد المبطي بالمركز الأول في شوط “جولتين” لفئة الخمس نجوم، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن وقدره (25.31 ثانية)، الفارس عبد الله الشربتلي بالمركز الثاني (27.11 ثانية)، والفارس الأردني إبراهيم بشارات (27.79 ثانية).

وكانت منافسات اليوم الأول من الأسبوع الثاني، قد افتتحت بفوز الفارس ناصر البقمي بلقب شوط “جولتين مميزتين” لفئة النجمة الواحدة بزمن وقدره 32.17 ثانية، فيما حقق مشعل الحربي المركز الثاني (33.18 ثانية)، والفارسة فنون الحميدان المركز الثالث (33.87 ثانية).

وفي الشوط الثاني “جولتين”، ظفر الفارس عبد الله الشربتلي بالمركز الأول، وبزمن وقدره (24.49 ثانية)، وحل ثانياً الفارس ناصر الشواف (26.34 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس خالد المبطي (26.70 ثانية).