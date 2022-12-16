الرياضة رئيس الاتحاد القطري: قفز السعودية عالمية.. وبطولة للفرسان الخليجيين قريبا

الرياض – هاني البشر

كشف بدر الدرويش رئيس الاتحاد القطري للفروسية عن وجود تعاون بين اتحادات الفروسية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لإقامة برنامج موحد لإتاحة الفرصة للفرسان لمشاركتهم في كل البطولات التي تقام في السعودية أو قطر أ باقي دول مجلس التعاون؛ من بينها إقامة بطولة خليجية لقفز الحواجز. وقال الدرويش- خلال حضوره منافسات بطولة “قفز السعودية” في أسبوعها الثاني:” من أهدافنا أيضا وضع جدول يساعد على تطوير الرياضيين والحكام لنصل بهم للمحافل الدولية”. وأثنى رئيس الاتحاد القطري للفروسية على تنظيم السعودية بشكل عام للبطولات الرياضية وبطولات الفروسية بشكل خاص، وقال: “أمر رائع ومشرف ويسعد كل محبي هذه الرياضة العريقة. تنظيم السعودية لبطولات قفز الحواجز أصبح عالميا والجميع يحتذي به بسبب جودة التنظيم ومشاركة أفضل المصنفين، وأحب أن أوجه التهنئة لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على النجاحات ونتائج الفرسان السعوديين في البطولة، ودعمه الدائم للفرسان والحكام والمنظمين إن كان في السعودية أو المنطقة”.