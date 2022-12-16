الرياضة

النصر يكتسح الرائد برباعية ويتصدر دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      16 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير – عبدالرحمن الخزيم

دك فريق النصر شباك مضيفه الرائد برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

تقدم فريق الرائد بهدف بعد مرور (28) دقيقة عن طريق اللاعب ميتريتا، قبل أن يتعادل النصر في الدقيقة 45+5 عن طريق فينسنت أبو بكر لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

عاد النصر في الشوط الثاني ليسجل ثلاثة أهداف عن طريق لاعبه البرازيلي تاليسكا في الدقائق (61) و (73) من ركلة جزاء و (89).

بتلك النتيجة، رفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 22 متقاسمًا الصدارة مع نادي الشباب المتبقي له مباراة مع الاتحاد في الجولة التاسعة، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة (9) في المركز الحادي عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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