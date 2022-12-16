النصر يكتسح الرائد برباعية ويتصدر دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصوير – عبدالرحمن الخزيم
دك فريق النصر شباك مضيفه الرائد برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.
🎥 هدف رائع من ميتريتا 😍👏
#️⃣ #الرائد_النصر pic.twitter.com/aFXOZdL7LR
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
تقدم فريق الرائد بهدف بعد مرور (28) دقيقة عن طريق اللاعب ميتريتا، قبل أن يتعادل النصر في الدقيقة 45+5 عن طريق فينسنت أبو بكر لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.
🎥 هدف التعادل للنصر
⚽️ فينسنت أبوبكر
#️⃣ #الرائد_النصر pic.twitter.com/xOPcV98id9
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
عاد النصر في الشوط الثاني ليسجل ثلاثة أهداف عن طريق لاعبه البرازيلي تاليسكا في الدقائق (61) و (73) من ركلة جزاء و (89).
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ تاليسكا
#️⃣ #الرائد_النصر pic.twitter.com/z3vcXN2hQn
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
🎥 هدف النصر الثالث
⚽️ تاليسكا
#️⃣ #الرائد_النصر pic.twitter.com/D6AVTY4HDU
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
بتلك النتيجة، رفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 22 متقاسمًا الصدارة مع نادي الشباب المتبقي له مباراة مع الاتحاد في الجولة التاسعة، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة (9) في المركز الحادي عشر.