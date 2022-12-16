المغرب يحتضن مونديال الأندية فبراير المقبل

جدة- البلاد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن إقامة كأس العالم للأندية في المغرب، شهر فبراير المقبل.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: “سنجعل كأس العالم للأندية حدثا مشابها لكأس العالم للمنتخبات”.
وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، في الفترة من 1-11 فبراير من العام المقبل، 2023 بمشاركة 7 أندية.
وكانت تقارير إعلامية قد أوضحت، أن فريق الهلال بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، سيشارك ممثلًا عن قارة آسيا لعدم انتهاء منافسات النسخة الحالية من المسابقة، كما سيشارك الأهلي المصري ممثلا لأفريقيا؛ كون الوداد المغربي حامل اللقب من البلد المضيف.