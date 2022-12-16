الرياضة

المغرب يحتضن مونديال الأندية فبراير المقبل

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      16 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن إقامة كأس العالم للأندية في المغرب، شهر فبراير المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: “سنجعل كأس العالم للأندية حدثا مشابها لكأس العالم للمنتخبات”.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، في الفترة من 1-11 فبراير من العام المقبل، 2023 بمشاركة 7 أندية.

وكانت تقارير إعلامية قد أوضحت، أن فريق الهلال بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، سيشارك ممثلًا عن قارة آسيا لعدم انتهاء منافسات النسخة الحالية من المسابقة، كما سيشارك الأهلي المصري ممثلا لأفريقيا؛ كون الوداد المغربي حامل اللقب من البلد المضيف.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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