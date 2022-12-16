الرياضة الجماهير السعودية الأكثر حضورًا لمباريات مونديال قطر 2022

جدة- البلاد

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” جياني إنفانتينو، عن الجماهير الأكثر حصولًا على بطاقة هيا، لحضور منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: إن جماهير المملكة العربية السعودية هي الأكثر حصولًا على بطاقة هيا لحضور كأس العالم 2022. واستهل المنتخب الوطني السعودي مشواره في مونديال قطر بفوز أمام نظيره الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف، قبل أن يُهزم بثنائية نظيفة مُغايرة لأحداث المباراة أمام نظيره البولندي ثم بهدفين مقابل هدف أمام نظيره المكسيكي.