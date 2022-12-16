الرياضة

الجماهير السعودية الأكثر حضورًا لمباريات مونديال قطر 2022

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      16 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” جياني إنفانتينو، عن الجماهير الأكثر حصولًا على بطاقة هيا، لحضور منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: إن جماهير المملكة العربية السعودية هي الأكثر حصولًا على بطاقة هيا لحضور كأس العالم 2022.

واستهل المنتخب الوطني السعودي مشواره في مونديال قطر بفوز أمام نظيره الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف، قبل أن يُهزم بثنائية نظيفة مُغايرة لأحداث المباراة أمام نظيره البولندي ثم بهدفين مقابل هدف أمام نظيره المكسيكي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.