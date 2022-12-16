الرياضة

التعاون يقسو على العدالة برباعية ويرتقي لوصافة دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      16 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

تصوير- عبدالرحمن الخزيم
اكتسح فريق التعاون نظيره العدالة مساء الخميس، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

 

سجل اللاعب ألفارو ميدران الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 5، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وجاء الهدف الثالث لفريق التعاون عن طريق اللاعب سعد الناصر في الدقيقة 52.

واختتم كاكو أهداف فريق التعاون، مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 69.

فيما أحرز اللاعب أندرسون بلاتا الهدف الوحيد لفريق العدالة في الدقيقة 90+4.

 

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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