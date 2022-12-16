التعاون يقسو على العدالة برباعية ويرتقي لوصافة دوري روشن

جدة- البلاد

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

اكتسح فريق التعاون نظيره العدالة مساء الخميس، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

‌🎥 هدف التعاون الثالث

⚽️ سعد الناصر

#️⃣ #التعاون_العدالة pic.twitter.com/aKxo8JbtA4 — دوري روشن السعودي (@SPL) December 15, 2022

سجل اللاعب ألفارو ميدران الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 5، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وجاء الهدف الثالث لفريق التعاون عن طريق اللاعب سعد الناصر في الدقيقة 52.

واختتم كاكو أهداف فريق التعاون، مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 69.

فيما أحرز اللاعب أندرسون بلاتا الهدف الوحيد لفريق العدالة في الدقيقة 90+4.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر.