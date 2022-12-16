الإسباني بوسكيتس يعتزل دوليًا بعد كأس العالم 2022

علّق متوسط ميدان برشلونة، سيرخيو بوسكيتس (34 عامًا) حذاءه الدولي مع المنتخب الإسباني، ظهيرة اليوم الجمعة في بيان رسمي.



وجاء اعتزال بوسكيتس اللعب الدولي، بعد الإخفاق في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث أُقصيت إسبانيا من ثمن النهائي أمام المغرب.



وأنهى بوسكيتس مسيرته الدولية مع إسبانيا محتلًا المركز الثالث في لائحة الأكثر ظهورًا بقميص “لا روخا” بعد كاسياس وسيرخيو راموس.

ظهر بوسكيتس بقميص المنتخب الإسباني في 143 مباراة، وبدأ مسيرته الدولية في أبريل 2009 مع المدرب السابق فيثنني ديل بوسكي.



حصد متوسط الميدان المخضرم لقبي يورو 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني، ويظل الإنجاز الأبزر هو الفوز بكأس العالم جنوب إفريقيا 2010.