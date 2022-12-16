الإسباني بوسكيتس يعتزل دوليًا بعد كأس العالم 2022

علّق متوسط ميدان برشلونة، سيرخيو بوسكيتس (34 عامًا) حذاءه الدولي مع المنتخب الإسباني، ظهيرة اليوم الجمعة في بيان رسمي.
وجاء اعتزال بوسكيتس اللعب الدولي، بعد الإخفاق في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث أُقصيت إسبانيا من ثمن النهائي أمام المغرب.
وأنهى بوسكيتس مسيرته الدولية مع إسبانيا محتلًا المركز الثالث في لائحة الأكثر ظهورًا بقميص “لا روخا” بعد كاسياس وسيرخيو راموس.
ظهر بوسكيتس بقميص المنتخب الإسباني في 143 مباراة، وبدأ مسيرته الدولية في أبريل 2009 مع المدرب السابق فيثنني ديل بوسكي.
حصد متوسط الميدان المخضرم لقبي يورو 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني، ويظل الإنجاز الأبزر هو الفوز بكأس العالم جنوب إفريقيا 2010.
❤️ 𝗨𝗻 𝗺𝗶𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔.
🫶 @5sergiob se despide de la @SEFutbol tras ganarlo 𝗧𝗢𝗗𝗢.
🏆 Campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012.
👕 𝟭𝟰𝟯 veces internacional.
🙏 ¡¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗕𝗨𝗦𝗜!!
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— Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 16, 2022