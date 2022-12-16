الرياضة الآسيوي يرشح الهلال للمشاركة في مونديال الأندية بالمغرب

جدة- البلاد

قرر الاتحاد الآسيوي، ترشيح فريق الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022؛ بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وينتظر إعلان القرار الأسبوع المقبل، بعد الرفع بمعايير ترشيحه للفيفا. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن إقامة كأس العالم للأندية في المغرب، في شهر فبراير المقبل. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: “سنجعل كأس العالم للأندية حدثًا مشابهًا لكأس العالم للمنتخبات”. وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، في الفترة من 1-11 فبراير من العام المقبل، 2023 بمشاركة 7 أندية. وكانت تقارير قد أوضحت في وقت سابق أن فريق الهلال بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، سيشارك ممثلًا عن قارة آسيا لعدم انتهاء منافسات النسخة الحالية من المسابقة.