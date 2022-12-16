أخضر رفع الأثقال البارالمبي يحقق 7 ميداليات في افتتاح بطولة فزاع

الرياض- البلاد

حصد لاعبو أخضر رفع الأثقال البارالمبي ذهبيتين و 4 فضيات و برونزية في أول أيام بطولة فزاع الثانية عشرة (كأس العالم) حيث حقق الرباع البارلمبي عدنان محمد نور سعيد ذهبية مجموعة الشباب وفضية الشباب وفضية المجموع العام.

فيما حقق الرباع البارلمبي إبراهيم مصطفي البراهيم ذهبية مجموعة الأساطير وفضية مجموعة الأسطورة وفضية المجموع العام، واستطاع الرباع البارلمبي طارق محمد بالغيث تحقيق برونزية المجموع العام.

ويشارك الرباع البارلمبي عبادة هوساوي اليوم الجمعة في وزن 65 كجم والرباع البارلمبي يحي زكريا في وزن 97كجم.