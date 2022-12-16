الرياضة

أخضر رفع الأثقال البارالمبي يحقق 7 ميداليات في افتتاح بطولة فزاع

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      16 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

حصد لاعبو أخضر رفع الأثقال البارالمبي ذهبيتين و 4 فضيات و برونزية في أول أيام بطولة فزاع الثانية عشرة (كأس العالم) حيث حقق الرباع البارلمبي عدنان محمد نور سعيد ذهبية مجموعة الشباب وفضية الشباب وفضية المجموع العام.

فيما حقق الرباع البارلمبي إبراهيم مصطفي البراهيم ذهبية مجموعة الأساطير وفضية مجموعة الأسطورة وفضية المجموع العام، واستطاع الرباع البارلمبي طارق محمد بالغيث تحقيق برونزية المجموع العام.

ويشارك الرباع البارلمبي عبادة هوساوي اليوم الجمعة في وزن 65 كجم والرباع البارلمبي يحي زكريا في وزن 97كجم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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