11 ملياراً مبيعات بالبطاقات

جدة – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة نحو 11.1 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر الحالي ، مقارنة بنحو 13.7 مليار ريال خلال الأسبوع السابق له. ووفقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 153.09 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع “التعليم” المرتفع بنسبة 213 %، وتصدر قطاع “الملابس والأحذية” القطاعات المتراجعة بنسبة 35%، تلاه قطاع “الفنادق” بنسبة 33 %، ثم قطاع “الاتصالات” بـ28 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” ﺑ1.63 مليار ريال تمثل نحو 14.8 % من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.59 مليار ريال، بنسبة 14.4 %. وبالنسبة لقيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر 2022م، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.65 مليار ريال، ما يمثل 33 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.64 مليار ريال. وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.