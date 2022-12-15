وصول أول شحنة سعودية من الأمونيا النظيفة إلى كوريا

الرياض – البلاد

تسلمت شركة (لوت فاين كيميكال) أول شحنة تجارية في العالم من الأمونيا النظيفة (الزرقاء)، الحاصلة على اعتماد مستقل، التي كانت قد أرسلتها شركتا (سابك للمغذيات الزراعية) و(أرامكو السعودية)، حيث بلغ حجم الشحنة 25 ألف طن متري.

وقد أبحرت السفينة المُحمّلة بالشحنة من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في المملكة العربية السعودية، في نوفمبر الماضي، ورَسَت أمس في ميناء أولسان في كوريا الجنوبية، لتكون هذه الشحنة، الأولى من نوعها، علامة فارقة جديدة في مسيرة تطوير حلول الحياد الكربوني، حيث تعد الأمونيا النظيفة (الزرقاء) بديلا منخفض الكربون للأمونيا الرمادية التقليدية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة , قد ذكر في مناسبةٍ سابقةٍ، أن المملكة العربية السعودية تهدف من خلال التعاون بين (سابك) و(أرامكو السعودية) في هذا المجال إلى أن تصبح أكبر مُصدّر في العالم لمنتجات الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030م، مُشيراً سموه إلى أن لدى المملكة احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ومصادر طاقة متجددة وفيرة تعزز قدرتها على إنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة تنافسية، تُيسّر تحويله بعد ذلك إلى أمونيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة (سابك للمغذيات الزراعية) المهندس عبدالرحمن شمس الدين، حرص الشركة على مواصلة البحث عن طرق مختلفة لتقديم القيمة للزبائن، من خلال توفير حلول منخفضة الكربون، تواكب التحديات الراهنة للصناعة العالمية.