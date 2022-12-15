منتخب الصالات يحل خامساً في البطولة العالمية للصم بماليزيا

قرعة كأس العالم لكرة القدم تضع أخضر الصم بجانب ألمانيا والأرجنتين

جدة- البلاد

حقق المنتخب السعودي للصم المركز الخامس في ختام النسخة الأولى من البطولة العالمية لكرة القدم للصالات للصم تحت 21عاما، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاء تحقيقه المركز الخامس بعد فوزه اليوم في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس على منتخب أذربيجان بنتيجة 4/15 وقدم المنتخب السعودي خلال هذه البطولة أداء مشرفا رغم أنها المشاركة الأولى.

*أخضر الصم بجانب ألمانيا والأرجنتين وإيران

من جانب آخر، أجريت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم التي ستقام في ماليزيا خلال الفترة من 20 سبتمبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2023 بمشاركة 24 منتخبا؛ حيث وضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بجانب منتخبات ألمانيا والأرجنتين وإيران.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل لهذه البطولة عام 2018 بعد أن حل في المركز الخامس في البطولة الآسيوية التي أقيمت في كوريا الجنوبية؛ حيث تشارك الخمسة منتخبات الأولى في الترتيب في آخر بطولة آسيوية.

وفي شأن آخر، تم انتخاب وتعيين مدير الأداء الرياضي بالاتحاد السعودي لرياضة الصم تركي الشهري كنائب لرئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للصم للفترة من ٢٠٢٢م إلى ٢٠٢٦م وذلك في المؤتمر الدولي الثالث للجنة كرة القدم للصم الذي عقد بماليزيا، حيث يعتبر الشهري من الكفاءات الإدارية، وعمل خلال الدورة الماضية كعضو في اللجنة الدولية لكرة القدم للصم.