فرنسا تسعى لرقمٍ صامد في كأس العالم منذ 80 عامًا

يسعى المنتخب الفرنسي إلى تكرار إنجازي إيطاليا والبرازيل بحصد لقب كأس العالم مرتين تواليًا، بعد تأهله إلى نهائي نسخة قطر 2022.



وضرب الفرنسيون -حاملو اللقب- موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر، بملعب “لوسيل”.

تأهل المنتخب الفرنسي إلى المشهد الختامي بالفوز على المغرب في نصف النهائي 2-0. في حين تغلبت الأرجنتين على كرواتيا بنتيجة 3-0.

فرنسا ورقم لم يتحقق منذ 60 عامًا

لم يتمكّن أي منتخب فائز بكأس العالم من الاحتفاظ بلقبه، منذ أن فعلها المنتخب البرازيلي في نسختي السويد 1958 وتشيلي 1962.

قبل البرازيل، كانت إيطاليا أول بطل يحتفظ بلقبه في تاريخ كأس العالم، حينما قاده المدرب الوطني فيتورو بوتسو للقبي 1934 و1938.

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ديشامب يسعى لتحطيم أسطورة 80 عامًا

مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، هو واحد من 4 أسماء فقط حصدت كأس العالم في مسيرته كلاعب، وبعد التقاعد كمدرب.



وفي حالة حصده كأس العالم قطر 2022، سيصبح ديشامب ثاني مدرب في التاريخ يفوز بالمونديال مرتين بعد الإيطالي فيتورو بوتسو.



لم ينجح أي مدرب في الفوز بكأس العالم مرتين خلال 22 نسخة سوى بوتسو. والآن يهدف ديشامب إلى تحطيم تلك الأسطورة الممتدة منذ 80 عامًا.