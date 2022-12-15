تسهيلات مالية لشركات التمويل العقاري

الرياض- البلاد

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إطلاق برنامج تمويل شركات التمويل العقاري؛ لتوفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل لشركات التمويل العقاري، تُسهِل رحلة تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن البرنامج يُعد أحد البرامج الداعمة لتمكين مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة من تقديم خيارات تمويلية للمستفيدين، وتشجيعها على خلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة، ترفد الحلول والخيارات المتاحة بإضافة نوعية، وتُسهم في تحقيق رغبات واحتياجات المستفيدين لتملّك المسكن الملائم.

وأشار إلى أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه بالتزامن مع توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني، وزيادة حصصها في سوق التمويل العقاري السكني، كما يهدف إلى تحفيز سوق الرهن العقاري بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل.