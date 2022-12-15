الهلال السعودي والأهلي المصري يمثلان آسيا وأفريقيا في مونديال الأندية بالمغرب

جدة- محمود العوضي

أكدت ميديا إسبانية اليوم أن الاتحاد الدولي ” الفيفا” سيتخذ قرارًا في اجتماعه غدًا الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة، بإقامة النسخة القادمة من مونديال الأندية في المغرب، فبحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية فإن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، ستقام في المغرب بين يومي 1 و11 فبراير 2023 المقبل.



وأوضحت الإذاعة أن الهلال بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا سيشارك ممثلًا عن قارة آسيا، لعدم انتهاء منافسات النسخة الحالية من المسابقة. كما أن فريق الأهلي المصري سيشارك أيضا في النسخة المقبلة، لأن الوداد المغربي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وقد حل الأهلي وصيفا، ويمنع الفيفا وجود فريقين من البلد المضيف للبطولة، ما يعني أن الأهلي سيشارك بصفته ممثلا عن القارة السمراء.