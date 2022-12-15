الرياضة

في دوري روشن.. الفيحاء يعبر الخليج.. وضمك والاتفاق حبايب

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      15 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
اقتنص فريق الفيحاء ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الخليج، ليحصد 3 نقاط ثمينة، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

فيما تجمد رصيد الخليج عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

 

وفي أبها، خيم التعادل السلبي على مواجهة ضمك والاتفاق؛ ليرفع فريق ضمك رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس.

بينما أصبح رصيد الاتفاق 10 نقاط في المركز التاسع بدوري روشن للمحترفين.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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