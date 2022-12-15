في دوري روشن.. الفيحاء يعبر الخليج.. وضمك والاتفاق حبايب

جدة- محمود العوضي

اقتنص فريق الفيحاء ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الخليج، ليحصد 3 نقاط ثمينة، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

‌🎥 هدف الفيحاء الأول

⚽️ أنتوني نواكايمي

#️⃣ #الخليج_الفيحاء pic.twitter.com/i3D4GflS7H — دوري روشن السعودي (@SPL) December 15, 2022

فيما تجمد رصيد الخليج عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

‌🎥 هدف الخليج الأول

❌ " سامي الخيبري" بالخطأ في مرماه

#️⃣ #الخليج_الفيحاء pic.twitter.com/vpPwdhgBq8 — دوري روشن السعودي (@SPL) December 15, 2022

‌🎥 هدف الفيحاء الثاني

⚽️ أسامة الخلف

#️⃣ #الخليج_الفيحاء pic.twitter.com/7jhMp6VCBM — دوري روشن السعودي (@SPL) December 15, 2022

وفي أبها، خيم التعادل السلبي على مواجهة ضمك والاتفاق؛ ليرفع فريق ضمك رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس.

بينما أصبح رصيد الاتفاق 10 نقاط في المركز التاسع بدوري روشن للمحترفين.