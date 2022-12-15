الرياضة

التعادل السلبي يخيم على مواجهة العين والأهلي

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      15 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
خيم التعادل السلبي على مواجهة العين والأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة، لتنتهي بالتعادل السلبي. بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 9 نقاط بالمركز السابع عشر، والأهلي إلى النقطة 16 بالمركز السادس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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