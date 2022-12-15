الرياضة التعادل السلبي يخيم على مواجهة العين والأهلي

حائل- خالد الحامد

خيم التعادل السلبي على مواجهة العين والأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة، لتنتهي بالتعادل السلبي. بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 9 نقاط بالمركز السابع عشر، والأهلي إلى النقطة 16 بالمركز السادس.