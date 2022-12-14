614 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية 614 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، وأصدرت 141 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

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وأوضحت الوزارة أن العقوبات المرصودة تتمثل في (61) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(60) عقوبة لاستغلال خام البحص، و8 عقوبات لاستغلال الطين وعقوبتين لاستغلال رمل السيليكا، وعقوبة واحدة لكل من خام الرخام والحجر الجيري والكاولين.

وأوضحت أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها أصدرت 42 عقوبة على المخالفين في منطقة عسير، و30 عقوبة في مكة المكرمة، و15 عقوبة في المنطقة الشرقية، و13 عقوبة في كل من منطقتي الباحة ونجران و 10 عقوبات في المدينة المنورة و 7 في منطقة الرياض و6 عقوبات في منطقة تبوك في حين سجلت عقوبتين في منطقة الحدود الشمالية و عقوبة واحدة لكل من القصيم و الجوف وحائل.

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وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.