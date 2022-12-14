شبكات ذكية لمنظومة الكهرباء في المملكة

الرياض- البلاد

برعاية وزارة الطاقة، وتحت شعار “حلول تكاملية لطاقة مستدامة”، يواصل المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية، والمعرض المصاحب له، فعالياته، حول الطاقة المتجددة والاستدامة، والتشريعات، والتوجهات المستقبلية للشبكات الذكية، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين وصنّاع القرار في صناعة الكهرباء في المملكة، ومن جميع أنحاء العالم

ونوه محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، بالدعم والرعاية الذي يحظى به قطاع الطاقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وهو ما انعكس على تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع، مبيناً أن رعاية الوزارة لهذا المؤتمر تعكس اهتمامها وحرصها على إثراء هذا القطاع الحيوي، والتحول لشبكات ذكية تعزز منظومة الكهرباء بما يحقق رؤية المملكة 2030.

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير؛ ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، ومحافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ووكيلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح بنت أحمد إسماعيل.

وشهد المؤتمر في يومه الأول ورش عمل، تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شبكات الكهرباء، والبنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وغيرها. فيما تناولت جلسات اليوم الثاني الجوانب التنظيمية والاتجاهات المستقبلية للشبكات الذكية، وجلسة نقاش حول الاستدامة والطاقة المتجددة.

ويختتم المؤتمر جلساته اليوم الأربعاء، حول دعم التحولات الكبرى في قطاع الطاقة، وأحدث التوجهات في حلول الشبكات المتطورة، وريادة الأعمال في القطاع، ودور المرأة، وأحدث التوجهات في تقنيات الشبكات الذكية، وسيتم تكريم الفائزين في “إيدياثون” الشبكات الذكية.