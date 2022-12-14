“روشن” تعزز أصولها بواجهة الرياض

الرياض – البلاد

استحوذت شركة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ، على مناطق التسوق والأعمال والترفيه التابعة لواجهة الرياض، التي تقع بالقرب من مشروع “سدرة”، ويُعدّ شراء المساحات التجارية والتجزئة من واجهة الرياض بقيمة تتجاوز ملياري ريال، أحدث خطوة لروشن في رحلتها، لتصبح أكبر مطور عقاري متعدد الأصول في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: “يأتي هذا التعاون حاملًا فرصًا كبيرة وهائلة، فبصفتنا مطورًا عقاريًا وطنيًا يتمتع برؤية ممتدة وطويلة الأجل، تتجلى لنا فرصًا فريدة من خلال دمج العقارات التجارية وعقارات التجزئة عالمية المستوى في واجهة الرياض، مع مجتمع “سدرة” السكني، الذي سيضمن للمقيمين الوصول والاستمتاع بوسائل الترفيه، والاستفادة من العروض الترويجية الحصرية.

وتعد منطقة التسوق في واجهة الرياض مركزًا تجاريًا متعدد الاستخدامات، وتبلغ مساحته حوالي 80 ألف متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من المستأجرين. وتستقبل المنطقة أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا، كما تضم الواجهة أيضًا منطقة الأعمال، كما تضم منتزهات ومساحات خضراء وممرات للمشاة، ومرافق عصرية وحديثة الطراز.