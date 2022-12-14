جناح الأطفال يستقطب الزوار وعشاق الكتب

جدة ـ عبد الهادي المالكي

يمتاز معرض جدة الدولي للكتاب 2022، هذا العام بوجود جناح للطفل داخل قاعة بمفرده، حيث شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال بمختلف أعمارهم مع أسرهم، للتمتع بالأنشطة المختلفة التي يقدمها جناح الطفل داخل معرض الكتاب لهذا العام.

ورصدت عدسة “البلاد” آراء الزوار داخل جناح الطفل ومدى إقبال المواطنين والأطفال علي جناح الطفل. حيث قال أبو بتال الحربي، إن المعرض هذا العام اختلف عن سابقه بوجود جناح للطفل، مشيدا بالتنظيم الدقيق داخل المعرض، وخصوصًا جناح الطفل.

وقال المهندس لطفي مصطفى من الجالية المصرية، لقد أتيت إلى المعرض بعد أن سمعت الجيران والأقارب يتحدثون عن جناح الطفل، وشاهدت في مواقع التواصل لقطات لهذا الجناح وما يحتويه.



يشار إلى أن الجناح اشتمل على عدة أقسام: منها مسرح الطفل والذي يعرض فيه القصص والحكايات وبعض العروض لتأسيس المملكة والإنجازات التي تمت فيها منذ تأسيسها وحتى الآن وكذلك قسم المكتبة التي تحتوي على كتب لقصص الأطفال وروايات وكتب تلوين.

وهناك أيضا قسم “البودكاست” حيث يستضيف المسؤول في المقسم الطفل، ويجلس أمام الميكرفون، ويعتبر نفسه مذيعاً حتى يتعود الأطفال على الظهور وعدم الخجل للتحدث أمام الجمهور، وأيضا قسم عالم التقنية حيث يقوم الأطفال بتركيب “روبوتات” وتكوين أجهزة كهربائية تعمل بالبطاريات من خلال الإمكانيات التي يوفرها القسم.

أما قسم الطهي، فيقوم من خلاله الأطفال بتعلم الطهي وطريقة تزيين بعض الوجبات مثل السلطات، وفي قسم الحضانة يوجد مجموعة من الألعاب تختص بالأطفال ممن هم في عمر خمس سنوات وأقل تحت إشراف والديهم.