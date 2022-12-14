الرياضة

“المسابقات” تؤجل مباراتي الشباب والاتحاد.. والوحدة والفتح

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      14 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرارها بتأجيل مواجهتي (الاتحاد والشباب) و(الوحدة والفتح) ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك بناءً على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة نظير مشاركة لاعبيهم مع منتخبات بلادهم في مسابقة كأس العالم FIFA قطر 2022.

حيث تقرر إقامة مباراة الشباب والاتحاد بتاريخ 9 يناير 2023 ومباراة الوحدة والفتح بتاريخ 26 يناير 2023 بدلاً من الموعدين المعلنين سابقًا، كما تقرر أيضًا تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولات 12 و13 و14.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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