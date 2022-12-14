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إحباط محاولات تهريب 52.4 طن من القات و807 كيلوجرامات من مادة من الحشيش

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      14 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية، أحبطت محاولات تهريب (52.4) طن من القات المخدر و(807) كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر و(475,166) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(145,597) قرصًا من مادة الإمفيتامين مخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (421) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(382) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (342) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية العراقية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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