أخضر اليد يختتم أولى مراحل الاستعداد لبطولة العالم

الدمام- حمودالزهراني

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مساء اليوم المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة العالم “بولندا – السويد 2023″، بعد إقامته معسكراً خارجياً في دولة السويد استمر لمدة 13 يوما.

وكان الأخضر قد خاض مواجهتين وديتين خلال المعسكر؛ كانت الأولى أمام فريق هلسنبورغ السويدي انتهت بتفوق الفريق السويدي(25-30)، بينما كسب المواجهة الثانية أمام فريق ريدبيرج سلايدز السويدي (33-31).

وفرض المدرب الدنماركي يان بيتليك، ومساعده مواطنه مورتن سوباك التدريبات طوال المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، حيث عمد الجهاز الفني للأخضر إلى تكثيف العمل على تنفيذ الجمل التكتيكية للجانبين الهجومي والدفاعي، بالإضافة إلى حصص الفيديو، كما تخلل المعسكر تمارين التقوية والاستشفاء.

ومن المقرر أن يتم منح أفراد الأخضر إجازة لمدة يوم واحد قبل استكمال المرحلة الثانية من التحضيرات، إذ سيدخل المنتخب معسكراً داخلياً خلال الفترة من 16 – 26 ديسمبر 2022م، ويتضمنه الذهاب لخوض مواجهة ودية أمام المنتخب البحريني يوم 17 ديسمبر في مملكة البحرين.

وضمت قائمة المنتخب السعودي 20 لاعباً هم: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، جهاد أبو علوة، حسن الجنبي، يوسف الطويل، حسين التاروتي، أحمد العبدالعلي، حسن التريكي، حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، مجتبى السالم، صادق المحسن، هادي قريش، مهدي السالم، عباس الصفار، مرهون الماء، عبدالله العباس، عبدالله الحليلي، مصطفى الحسن، عبدالله الحماد، فيما غاب: محمد العباس، حسين المحسن، محمد السالم لظروف الإصابة وظروف عائلية، على أن يلتحق الجميع بالمعسكر الداخلي في حال زوال ظروفهم.