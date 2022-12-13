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ولي العهد يهنئ ملك المغرب بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم 2022

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      13 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لجلالة ملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً سموه أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، وأعرب سموه – حفظه الله -، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي.

فيما عبّر جلالته عن الشكر لسمو ولي العهد على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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