«كاوست» تطلق خدمة اتصال تقنية «تيراغراف»

جدة – البلاد

تعمل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” على إطلاق خدمة اتصال متطورة من شبكة الـ “واي فاي” عالية السرعة والموثوقية ومنخفضة التكلفة لأكثر من 3000 شخص؛ حيث يأتي هذا المشروع الواعد بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية “CST” وشركة ميتا “Meta0″، ومن المتوقع أن يتوسع في مواقع مماثلة في جميع أنحاء المنطقة، مما يوفر وصولاً إلى الإنترنت عالي السرعة بتكلفة معقولة لمئات الآلاف من الأشخاص.

وأكدت “كاوست” بصفتها مؤسسة بحثية رائدة عالمياً؛ من خلال رسالتها الطموحة على دعم الابتكارات وأحدث التقنيات لما فيه خير ومنفعة المجتمع؛ والتي منها توفير خدمة الاتصال بالإنترنت للمناطق التي يصعب توفير الخدمة فيها بسبب التكلفة العالية أو عدم جاهزية البنية التحتية. وأوضح رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان؛ أن الهدف من هذه التقنيات هو ” تمكين الاتصال العالمي بطريقة مستدامة من خلال دعم أبحاث هذه التقنيات المتقدمة والمساهمة في تطوير مستقبل العالم الرقمي الشامل والمستدام.

وأشار إلى أن إستراتيجيات “كاوست” الخاصة تتضمن مبادرة المدينة الذكية المعروفة باسم “KAUST Smart”، والتي تضم أفكارًا جديدة ومبتكرة من مجتمع الأبحاث وشركاء الصناعة والشركات الناشئة وتطبيقها على أرض الواقع في جميع أجزاء الحرم الجامعي بصورة مشاريع تجريبية تفاعلية وسريعة. وقال نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي،: هدفنا في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية هو إطلاق إمكانات الاتصالات اللاسلكية عبر التقنيات الناشئة، مثل الموجات الملليمترية الهجينة (mm-wave)، وأنظمة الاتصالات البصرية في الفضاء الحر (FSO) من أجل مستقبل أكثر ذكاءً وأمانًا في المملكة العربية السعودية. وسنحقق ذلك من خلال دعم الابتكارات وإتاحة مجموعة متنوعة من حزم النطاقات للمفاهيم الجديدة والأساليب المختلفة من التراخيص التجريبية إلى الوصول المشترك وقصير المدى.