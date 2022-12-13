«جودة الحياة» يوقع مذكرة تفاهم مع «ثقة»

الرياض ـــ البلاد

وقع مركز برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة ثقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث مثّل مركز برنامج جودة الحياة، الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر، ومثّل شركة ثقة الرئيس التنفيذي أيمن بن عبدالله الفلّاج.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الخدمات الإلكترونية، وتقنية المعلومات، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد البكر، أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف مبادرات البرنامج تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ولاسيما تلك المرتبطة باستثمار الأصول الحكومية وأتمتة الخدمات.

وعبّر “الفلّاج” الرئيس التنفيذي لثقة عن سعادته بالتعاون مع مركز برنامج جودة الحياة، من خلال مساهمة ثقة في تحسين وتعزيز وفتح آفاق جديدة استثمارية تصبو إلى التعاون مع برنامج جودة الحياة وتحقيق الأثر بما يعود على الطرفين ومستهدفاتهم بنتائج إيجابية.