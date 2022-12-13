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«جودة الحياة» يوقع مذكرة تفاهم مع «ثقة»

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      13 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـــ البلاد

وقع مركز برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة ثقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث مثّل مركز برنامج جودة الحياة، الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر، ومثّل شركة ثقة الرئيس التنفيذي أيمن بن عبدالله الفلّاج.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الخدمات الإلكترونية، وتقنية المعلومات، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد البكر، أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف مبادرات البرنامج تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ولاسيما تلك المرتبطة باستثمار الأصول الحكومية وأتمتة الخدمات.

وعبّر “الفلّاج” الرئيس التنفيذي لثقة عن سعادته بالتعاون مع مركز برنامج جودة الحياة، من خلال مساهمة ثقة في تحسين وتعزيز وفتح آفاق جديدة استثمارية تصبو إلى التعاون مع برنامج جودة الحياة وتحقيق الأثر بما يعود على الطرفين ومستهدفاتهم بنتائج إيجابية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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