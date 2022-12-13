الرياض : البلاد

سجلت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة خلال شهر نوفمبر لعام 2022م بنسبة 8.30 % لتصل إلى 631,165 حاوية مقارنة بـ 582,783 حاوية في الشهر المقابل من عام 2021م.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.

#الموانئ_السعودية تحقق ارتفاعًا في أعداد الحاويات بنسبة 8 % وزيادة 97 % في أحجام البضائع العامة خلال نوفمبر 2022مhttps://t.co/UtIKPMNlXS#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/CGacsH0vyW — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 13, 2022

ووبلغت الحاويات الصادرة 183,023 حاوية بزيادة 10.57% مقارنة بشهر نوفمبر لعام 2021م الذي سجل 165,520 حاوية، كما شهدت الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة 12.66% لتصل إلى 189,029 حاوية مقابل 167,786 حاوية في شهر نوفمبر من العام السابق، فيما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 3.86% لتصل إلى 259,108 حاويات مقابل 249,477 حاوية في شهر نوفمبر لعام 2021م.

من جانب آخر شهدت الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر 2022م انخفاضًا في إجمالي أحجام البضائع المناولة بنسبة 5.32% مسجلة 25,629,112 طنًا مقابل 27,070,024 طنًا في شهر نوفمبر لعام 2021م.

وسجلت الموانئ السعودية زيادة في أحجام البضائع العامة المناولة نسبتها 97.06% لتصل إلى 1,012,830 طنًا مقابل 513,959 طنًا في شهر نوفمبر من العام الماضي، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 6.79% لتصل إلى 4,487,183 طنًا مقابل 4,202,866 طنًا في نوفمبر 2021م، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.46% مسجلة 13,708,604 أطنان مقارنة بـ 16,025,826 طنًا في شهر نوفمبر لعام 2021م.

وشهدت الحركة الملاحية بالموانئ السعودية نشاطًا كبيرًا حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 11.92% لتصل إلى 1,258 سفينة مقابل 1,124 سفينة في شهر نوفمبر لعام 2021م، وحققت أعداد السيارات الواردة زيادة نسبتها 44.85% لتصل إلى 83,352 سيارة مقارنة بـ 57,543 سيارة في شهر نوفمبر من العام السابق.

وعززت الموانئ السعودية منظومة الأمن الغذائي بتسجيل أحجام مواد غذائية مناولة بلغت 1,864,400 طن وزيادة نسبتها 18.66% عن شهر نوفمبر 2021م الذي حقق 1,571,179 طنًا، كما شهدت تفريغ 291,169 رأس ماشية بزيادة 29.52% مقارنة بشهر نوفمبر 2021 الذي سجل 224,804 رؤس ماشية.

واستقبلت الموانئ السعودية 73,627 راكبًا خلال شهر نوفمبر 2022م بزيادة 24.35% مقارنة بـ59,210 ركاب في الفترة المماثلة من عام 2021م.