إطلاق منصة المواهب العالمية

جدة : البلاد

أختتمت اليوم بجدة النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للموهبة والإبداع الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” تحت شعار “رحلة نحو المستقبل الجديد”.

وأوصت باستقطاب الموهوبين والمبدعين المميزين من جميع أنحاء العالم، وتمكين الشباب الموهوبين من خلال مهارات الذكاء الجمعي عبر منصة المواهب العالمية (GTP).

واحتفل 100 مشارك ومشاركة من 30 دولة، في أعمال المؤتمر بإطلاق منصة تجمع الموهوبين من جميع أنحاء العالم، تمكّنهم من تشكيل فرق تعمل على طرح حلول ريادية لمشكلات التنمية المستدامة، لتكون أحد أقوى المشاريع الابتكارية في العالم،

حيث خرج الشباب المبدعون المشاركون في المؤتمر بتوصيات نهائية للمؤتمر، تضمنت تعزيز الذكاء الجمعي المعزز بالتقنيات المتقدمة لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية معززة بأدوات التقويم المستمر لتعزيز المهارات الشخصية والتعلم المستمر لتمكين الموهوبين للمستقبل، إضافة إلى بناء مجتمع ملهم لقادة المستقبل من الموهوبين والمبدعين للتواصل وتبادل الأفكار وإيجاد الحلول الابتكارية للتحديات.

يذكر أن اليوم الرابع من المؤتمر بدأ اليوم بجلستي ” الآيدياثون” الأخيرتين، وناقشت الجلسة الثامنة “تنمية الموارد والتقنيات المتقدمة للمنصة”، فيما ناقش المشاركون “توسيع أثر المنصة” في الجلسة التاسعة، التي كانت ختام الجلسات.