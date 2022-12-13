المحليات

أمانة جدة تنفذ 991 جولة ميدانية على مساكن العمال.. وتخلي 195 موقعًا

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      13 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نفذت أمانة جدة بالتعاون مع محافظة جدة أكثر من 991 زيارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الإمتثال في المنشآت بمشاركة كافة الجهات الحكومية.

وأوضح مستشار الأمين المهندس محمد الزهراني ، أن الأمانة أخلت أكثر من 195 موقعًا، جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية ، داعيًا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والأخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة تفاديًا للعقوبات والإجراءات المترتبة وفقًا للاشتراطات النظامية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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