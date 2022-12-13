أبل تطلق ميزات أمنية لحماية البيانات

واشنطن ــ وكالات

أطلقت شركة أبل الأمريكية، ثلاث ميزات أمنية جديدة تركز على الحماية من التهديدات لبيانات المستخدمين على السحابة، وذلك سعياً منها لتحسين القدرة على حماية هذه البيانات.

وأوضحت الشركة، في بيان على مدونتها الرسمية، أن الميزات الجديدة تشمل: التحقق من مفتاح جهة الاتصال في iMessage، ومفاتيح الأمان الخاصة بـ Apple ID، وحماية البيانات المتقدمة لـiCloud.

وأشارت إلى أن الميزة الأولى تمكن المستخدم من التحقق من تواصله فقط مع مَن يريد، وتتيح الميزة الثانية اختيار طلب مفتاح أمان مادي لتسجيل الدخول إلى الحساب، فيما تسمح الميزة الثالثة بحماية النسخة الاحتياطية من iCloud Backup، والصور، والملاحظات.