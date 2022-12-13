أبطال «شمس المعارف» يسردون كواليس العمل

جدة – ياسر خليل

استضاف معرض جدة للكتاب 2022، منتج ومخرج وأبطال فيلم “شمس المعارف” كواليس العمل الذي حقق نجاحات كبيرة وأرقامًا قياسية في شباك التذاكر السعودي والخليجي، وذلك في الندوة الحوارية التي أقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، وحملت عنوان “كواليس صناعة فيلم شمس المعارف”، وأدراها الفنان والمنتج صهيب قدس، بمشاركة المخرج فارس قدس، والفنانين: أحمد صدام، براء عالم، وإسماعيل الحسن.

وتطرق في بداية الندوة مخرج الفيلم فارس قدس، إلى عددٍ من التحديات التي واجهتهم أثناء التحضير للفيلم، ومنها غياب الدليل الإرشادي الذي يمكن من خلاله توجيه بوصلتهم في العمل السينمائي الأول لهم للاتجاه الصحيح، مضيفًا أن أكبر تحد واجهه فريق العمل، والذي شكل عامل ضغط عليهم، هو الفارق الكبير بين حجم التأثير في حال الإخفاق بين صناعة المحتوى في اليوتيوب وبين الفيلم السينمائي، حيث تعد التكاليف الكبيرة عامل ضغط كبير، إضافةً إلى تأثيرها النفسي.

واعتبر الممثل إسماعيل الحسن تجربة المسرح بالنسبة له عاملاً إيجابيًّا في التعود على مواجهة الكاميرا، وكسر حاجز الخوف من مواجهة الجمهور؛ رغم اختلاف التكنيك والحضور للممثل على خشبة المسرح وأمام الكاميرا في الفيلم، في حين أقر براء عالم بالاختلاف الكبير بين الواقع والتوقعات، مؤكداً أن منصة اليوتيوب – التي انطلق من خلالها – سهلت عمله في الفيلم السينمائي، معترفًا بأنها كانت تجارب قصيرة ومليئة بالأخطاء، إلا أنها أفادته في تجربته السينمائية.

من جهته عدّ مطرب الراب أحمد صدام تجربته في أغاني الراب بوابة العبور، والمحطة التي قدمته لكل من منتج ومخرج الفيلم، مؤكدًا أن تجربته في الكليبات منحته الجرأة للوقوف أمام كاميرات الفيلم. وزاد بأن عيال حارته “حارة الهنداوية” كانت مشاعرهم لا توصف، حين شاهدوا الفيلم، ووجدوا أبطال العمل يمثلون واقعهم كما هو.