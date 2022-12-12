“هيئة المحاسبين” تعلن تنظيم أول مؤتمر دولي للتعليم المحاسبي مطلع 2023

الرياض – البلاد

تنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 3 – 5 يناير 2023م تحت شعار “الإعداد المبكر لسوق العمل”، برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن المؤتمر يُعد الأول من نوعه في تخصص التعليم المحاسبي، حيث يشارك فيه 67 من المتحدثين المحليين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم المحاسبي.

وأكد الدكتور المغامس أن المؤتمر يأتي في سياق الدعم الذي توليه القيادة الحكيمة، لدعم قطاع المحاسبة والمراجعة في المملكة وتمكين أبناء وبنات الوطن وبناء قدراتهم للمنافسة عالميًا من خلال تأهيلهم المبكر لسوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهاراتهم، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتيح للجهات الحكومية والهيئات المهنية المحلية والدولية والجامعات السعودية والدولية وكبرى الشركات المحاسبية، الالتقاء تحت سقف واحد، بهدف نقل التجارب وتبادل الخبرات في جوانب تمكين الكوادر المهنية المحاسبية ونقل أفضل الممارسات الدولية في التعليم المحاسبي، وتطوير المناهج التعليمية المحاسبية لمواكبة الاتجاهات الحديثة في مهنة المحاسبة وتعزيز الوعي بالشهادات المهنية لدى خريجي المحاسبة، وبناء الشراكات مع أصحاب العلاقة المحليين والدوليين.

من جانبها أوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن المؤتمر يستهدف 44 جامعة وكلية، وأكثر من 700 أكاديمي و35 ألف طالب وطالبة، كما سيشهد إطلاق مبادرات محاسبية وأكثر من 40 فعالية منها 8 جلسات و24 ورشة عمل متخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة.

وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر تهدف إلى صياغة التصور العام حول مخرجات التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العمل لتعزيز مهنة المحاسبة. وأضافت أن المؤتمر سيشهد إطلاق مبادرات محاسبية منها الهاكاثون المحاسبي الذي يستهدف تبني الابتكار في الحلول التقنية المحاسبية، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي ومسابقات إثرائية.