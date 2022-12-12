الرياضة

موسم حائل ينظمِّ عروضًا عالمية للدراجات النارية

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      12 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
ينظِّم موسم حائل 2022، الخميس والجمعة المقبلين، عروضَ ماسترز أوف ديرت (masters of dirt) للدراجات النارية العالمية في متنزه المغواة، وذلك للمرة الأولى في المملكة.

ويشارك في هذا العرض العالمي عدد من الأسماء المعروفة في عروض الدراجات النارية، إلى جانب مشاركة المتسابق السعودي الناشئ مالك بخش من فريق mod، بصفته أصغر مشارك بعمر 8 سنوات، في فعالية يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً جيداً؛ كونها أحد العروض العالمية المعروفة لمحبي وهواة الدراجات النارية.

ويصاحب عروض ماسترز أوف ديرت للدراجات النارية العالمية، أركان خصصت لبيع الهدايا التذكارية وإكسسوارات العلامة التجارية العالمية الخاصة بهذه العروض.

يذكر أن موسم حائل يواصل فعالياته حتى 23 ديسمبر الجاري، بعد أن قدم خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المميزة، أبرزها كؤوس الصقور والسهام والهجن، بالإضافة إلى العروض التي تقام يومياً في متنزه المغواة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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