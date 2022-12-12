موسم حائل ينظمِّ عروضًا عالمية للدراجات النارية

حائل- خالد الحامد

ينظِّم موسم حائل 2022، الخميس والجمعة المقبلين، عروضَ ماسترز أوف ديرت (masters of dirt) للدراجات النارية العالمية في متنزه المغواة، وذلك للمرة الأولى في المملكة.

ويشارك في هذا العرض العالمي عدد من الأسماء المعروفة في عروض الدراجات النارية، إلى جانب مشاركة المتسابق السعودي الناشئ مالك بخش من فريق mod، بصفته أصغر مشارك بعمر 8 سنوات، في فعالية يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً جيداً؛ كونها أحد العروض العالمية المعروفة لمحبي وهواة الدراجات النارية.

ويصاحب عروض ماسترز أوف ديرت للدراجات النارية العالمية، أركان خصصت لبيع الهدايا التذكارية وإكسسوارات العلامة التجارية العالمية الخاصة بهذه العروض.

يذكر أن موسم حائل يواصل فعالياته حتى 23 ديسمبر الجاري، بعد أن قدم خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المميزة، أبرزها كؤوس الصقور والسهام والهجن، بالإضافة إلى العروض التي تقام يومياً في متنزه المغواة.