الإقتصاد

طرح “تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية” لطلب مرئيات العموم

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      12 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع “تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية” لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه التعليمات انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على منشآت الوساطة الرقمية التمويلية؛ وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وبيَّن البنك المركزي، أن هذه التعليمات تُعد متفرّعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي، وتهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية، بما يساهم في نمو النشاط واستدامته؛ دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

وأكد أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية ” خلال (15) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه التعليمات.

ويمكن الاطلاع على مشروع التعليمات من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/InstructionsforPracticingFinanceAggregatorSer/Pages/default.aspx

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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