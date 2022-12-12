روسيا والغرب.. المواجهة تقترب

موسكو – البلاد

وصلت العلاقة بين روسيا والدول الغربية مرحلة المواجهة، وفقا للمتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الذي أكد أن موسكو تكثف إنتاج “أقوى وسائل التدمير”، ملوّحا باستخدامها ضد الغرب.

وقال بيسكوف، أمس (الأحد)، حسب وكالة “تاس” للأنباء، إن الجانبين سيضطران للاستمرار في هذا المناخ لفترة أطول، مضيفاً “نحن لا نتحرك. لقد وصلنا بالفعل إلى محطة تسمى المواجهة، وعلينا أن نكون متحفظين وأقوياء”.

وعاد شبح الحرب النووية بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير، ما يؤكد تآكل هندسة الأمن العالمي التي تأسست خلال الحرب الباردة. وأثارت الانتكاسات العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة مخاوف من أن تفكر موسكو في استخدام ترسانتها النووية لتغيير الوضع الميداني.

من جهته، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قلقه من أن القتال في أوكرانيا قد يخرج عن نطاق السيطرة، ويصبح حرباً بين روسيا والحلف.

وقال ينس ستولتنبرغ إن “الحلف لن يدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا”، مضيفاً “إذا ساءت الأمور، فمن الممكن أن تسوء بشكل رهيب”. وأضاف: “الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى حرب شاملة تنتقل إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا. نحن نعمل على ذلك الأمر كل يوم لتجنب ذلك”، مردفاً بحسب “أسوشييتد برس”: “لا شك في أن حرباً شاملة هي احتمال”، مشدداً على أنه من المهم تجنب صراع يشمل المزيد من الدول في أوروبا، ويتحول إلى حرب شاملة في أوروبا. وتابع: “مستقبل أوروبا يمر بلحظات مصيرية واستمرار دعم أوكرانيا مهم”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل، مشيرا إلى أن “احتمالات نشوب صراع في العالم تتزايد، وثمة تداعيات مباشرة لمحاولات النخبة الغربية الحفاظ على هيمنتها السياسية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بكافة السبل”.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات على مدى أشهر، إذ أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إحباط هجوم أوكراني في جنوب دونيتسك ومقتل 40 جنديا أوكرانيا، كاشفة عن تنفيذ ضربات جديدة ضد مواقع أوكرانية في خاركيف ومحور كوبيانسك. وذكرت موسكو أن ضرباتها استهدفت أنظمة إطلاق صواريخ غراد في ليمان بدونيتسك.

فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أمس، أن القوات الروسية نفذت 60 هجوماً في لوغانسك وباخموت خلال 24 ساعة. وحذرت هيئة الأركان الأوكرانية من أن روسيا تحشد قواتها في لوغانسك بكثافة، وتستعد لمهام قتالية. وأشارت إلى أن “خطر الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية لا يزال قائما”، بينما أكدت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا أن أوكرانيا استهدفت المقاطعة بـ180 قذيفة وصاروخا خلال 24 ساعة، كما اتهمت السلطات الموالية لروسيا بدونيتسك القوات الأوكرانية بقصف مركز المدينة بـ 20 صاروخ غراد.