الدولية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 28 فردا وكيانا في إيران

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      12 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، “فرض عقوبات ضد 28 فردا وكيانا في إيران بسبب ملف حقوق الإنسان والأزمة الأوكرانية”.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، “تمت إضافة 20 شخصا ومؤسسة واحدة ، من بينهم أعضاء في وسائل الإعلام، إلى قائمة العقوبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وأضاف بوريل أنه “تم معاقبة 4 أشخاص و4 مؤسسات على خلفية ما وصفها استخدام روسيا الطائرات الإيرانية دون طيار في أزمة أوكرانيا”، على حد قوله.

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ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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