الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 28 فردا وكيانا في إيران

البلاد : وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، “فرض عقوبات ضد 28 فردا وكيانا في إيران بسبب ملف حقوق الإنسان والأزمة الأوكرانية”.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، “تمت إضافة 20 شخصا ومؤسسة واحدة ، من بينهم أعضاء في وسائل الإعلام، إلى قائمة العقوبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وأضاف بوريل أنه “تم معاقبة 4 أشخاص و4 مؤسسات على خلفية ما وصفها استخدام روسيا الطائرات الإيرانية دون طيار في أزمة أوكرانيا”، على حد قوله.

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