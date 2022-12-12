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أمانة محافظة جدة تباشر أعمال سحب تجمعات الأمطار

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      12 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

باشرت أمانة محافظة جدة من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية؛ إثر صدور تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية بدأت اليوم وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة، وتستمر حتى الخميس المقبل تشمل منطقة مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان”.

وأهابت الأمانة بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان آمن، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء؛ منوهة بالتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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