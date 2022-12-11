4 فئات عليهم أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

الرياض – البلاد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك ملايين الحالات حول العالم التي تدخل العناية المركزة جراء فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال بث مباشر على صفحة وزارة الصحة أن هناك 4 فئات، يجب عليهم أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وهي: النساء الحوامل، الأطفال الأقل من الخمس سنوات، المصابون بأمراض مزمنة، وفئة كبار السن.

وأشار إلى أن نشاط الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين، مؤكدًا أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي بنسبة 80% من الأعراض الشديدة، والتي قد تصل إلى الوفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خطوات الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وأشار في كلمته خلال بث مباشر على حساب وزارة الصحة على موقع تويتر، إلى أن الخطوات تشمل الدخول على منصة صحتي، ثم اختيار لقاح فيروس الإنفلونزا، وبالتالي تحديد موعد أخذ اللقاح، ثم الذهاب وأخذ التطعيم.

وأظهرت دراسات أن المعدلات العالمية للوفاة بالإنفلونزا الموسمية تتراوح على الأرجح بين 291 ألفًا إلى 646 ألف شخص سنويًا، وفقًا لشدة سلالة الإنفلونزا المنتشرة.

وقال الباحثون، إن هذا العدد يزيد على تقدير سابق لعدد الوفيات تراوح بين 250 ألفًا إلى 500 ألف وفاة حول العالم سنويًا بسبب الإنفلونزا الموسمية.

وأثبتت الدراسة أن العدد الأكبر لوفيات الإنفلونزا يقع في المناطق الأكثر فقرا في العالم وبين البالغين الأكبر سنًا، مضيفة أن المعدلات الأعلى للوفيات المتعلقة بالجهاز التنفسي؛ بسبب الإنفلونزا هي بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وأولئك الذين يعيشون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

وأشارت الأرقام، إلى أن بلدان شرق البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا بها معدلات أقل للوفيات المتعلقة بالجهاز التنفسي بسبب الإنفلونزا، لكنها تظل مرتفعة.

وأوصى الباحثون بضرورة أخذ لقاحات الأنفلونزا، حتى الأصحاء والصغار، للحفاظ على معدلات انتقال المرض إلى أدنى مستوى ممكن. ومع وجود سلالات كثيرة ومختلفة من فيروسات الإنفلونزا التي تصيب البشر، يمكن الوقاية المسبقة من فيروس الإنفلونزا الموسمية، من خلال الحصول على لقاحات تقوية المناعة، التي تقي الإصابة من السلالات المحتملة للفيروس.

يشار إلى أن أعراض الأنفلونزا الموسمية تتمثل في رجفة وتعرق، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وألم العضلات، وصداع، والتهاب الحلق، وسعال مستمر وجفاف وسيلان الأنف.