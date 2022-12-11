مكة والمدينة مزارات للسياحة الدينية

مكة المكرمة – البلاد

تتميز مكة المكرمة والمدينة المنورة بوجود عدد من الجبال التي أصبحت مزارات للسياحة الدينية، في مقدمتها جبل النور بمكة المكرمة، الذي تكمن أهميته الدينية بأنه الجبل الذي كان النبي محمد -عليه السلام- يذهب ويختلي به ليعبُد الله -سبحانه وتعالى- قبل البعثة النبوية؛ لذلك سمي بجبل النور لظهور نور النُّبوة فيه.



وهناك جبل ثور الذي يقع جنوب المسجد الحرام، وتكمن مكانته الدينية بأنه الجبل الذي اختبأ فيه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصديقه الصحابي أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- عن كفار مكة وهم في طريق الهجرة إلى المدينة المنورة، كان يسمى قديماً بجبل أطحل، ويرجع سبب تسميته بجبل ثور إلى ثور بن عبد مناف الذي سكنه فنسب إليه، بينما جبل أُحد يعتبر أحد أكبر الجبال في المدينة المنورة، ويمتلك جبل أُحد أهمية دينية كبيرة عند المسلمين، فيرتبط ارتباطاً كبيراً بمعركة أحد، فضلاً عن جبل أبي قبيس شرق المسجد الحرام، وهو امتداد لسلسلة جبال خندمة، وكذلك جبل قعيقعان غرب المسجد الحرام، وهو أحد أخشبي مكة المكرمة. أما جبل الكعبة يقع في شمال غرب المسجد الحرام، ويسمى بجبل مَقلع الكعبة بسبب بناء الكعبة المُشرفة من الأحجار التي قُطعت منه عند إعادة بناء الكعبة عندما هُدم جدارها. ومن هنا تكمن أهميته الدينية.