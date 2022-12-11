الرياضة

كأس العالم 2022.. فرنسا تتجاوز انجلترا وتلاقي المغرب في نصف النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      11 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
فرنسا تفوز على إنجلترا

حجز المنتخب الفرنسي تذكرته في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بالفوز على نظيره الإنجليزي 2-1 سهرة اليوم السبت.

 

أقيمت المباراة في ملعب “البيت” في الخور، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 69 ألف مشجع، وبصافرة البرازيلي ويلتون سامبايو.


أوريلين تشواميني افتتح التسجيل في الدقيقة 17 من تصويبة بعيدة المدى، وعادل هاري كين لإنجلترا من علامة الجزاء (54).


أنطوان غريزمان فرض نفسه نجمًا للمواجهة بصناعته لهدفي فرنسا، حيث صنع هدف الانتصار إلى أوليفيه جيرو في الدقيقة 78.

 

ستلاقي فرنسا -حاملة اللقب- منتخب المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل 14 ديسمبر، في أرضية ملعب “البيت”.


شاهد ملخص مباراة إنجلترا وفرنسا

 

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