كأس العالم 2022.. فرنسا تتجاوز انجلترا وتلاقي المغرب في نصف النهائي

حجز المنتخب الفرنسي تذكرته في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بالفوز على نظيره الإنجليزي 2-1 سهرة اليوم السبت.

أقيمت المباراة في ملعب “البيت” في الخور، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 69 ألف مشجع، وبصافرة البرازيلي ويلتون سامبايو.



أوريلين تشواميني افتتح التسجيل في الدقيقة 17 من تصويبة بعيدة المدى، وعادل هاري كين لإنجلترا من علامة الجزاء (54).



أنطوان غريزمان فرض نفسه نجمًا للمواجهة بصناعته لهدفي فرنسا، حيث صنع هدف الانتصار إلى أوليفيه جيرو في الدقيقة 78.

ستلاقي فرنسا -حاملة اللقب- منتخب المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل 14 ديسمبر، في أرضية ملعب “البيت”.



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