«تويتر» تكشف «الحسابات المحجوبة دون علم أصحابها»

أعلن رئيس شركة تويتر، الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، أنه سيتم تطبيق آلية جيدة، تمكن المستخدمين من معرفة ما إذا كانت ‏حساباتهم تتعرض للحجب والإخفاء، دون علمهم، وكيف يمكنهم التعامل مع هذا الموقف.

ونشر إيلون ماسك تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: “يعمل تويتر على تحديث البرنامج الذي سيُظهر حالة حسابك الحقيقية، حتى تعرف بوضوح ما إذا كنت قد تعرضت للحجب، وسبب ذلك وكيف يمكن أن تطعن (تطلب إعادة النظر)”.

وهذه الميزة الجديدة تشرح سبب حجب حسابات بعض المستخدمين، بمعنى أنه من الصعب العثور على صفحة الشخص في خانة البحث، أو أن منشوراته غير مرئية لمستخدمي تويتر الآخرين، وحتى المتابعين.

ولم يوضح ماسك كيفية تطبيق “تويتر” لهذه الميزة الجديدة.

يأتي هذا بعد حالة جديدة من الجدل أحاطت تويتر، في أعقاب تقرير حديث قال إن موقع “تويتر” بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي أكثر من 70 ألف موقع إلكتروني آخر.

وطبقا لتقرير أصدره موقع “أداليتكس” المتخصص في أمن المعلومات، فمن بين هذه المواقع التي يستطيع تويتر الحصول على بيانات مستخدميها، مواقع تابعة للحكومة الأميركية، وأخرى لشركات الرعاية الصحية.

ويحصل “تويتر” على هذه البيانات عبر أداة الإعلان الخاصة به التي تسمى “بيكسل”، حيث يضمنها المعلنون في مواقعهم لتتبع وتحليل واستهداف المستخدمين.