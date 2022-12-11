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تعليم مكة يعلق الدراسة الحضورية غدا

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      11 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية على أن يكون دوام يوم الإثنين عن بعد.

ويشمل تعليق الدراسة الحضورية الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل وسيكون الدوام لليوم  الدراسي عن بعد ليوم غد الإثنين.

وقالت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، في بيان لها عبر “تويتر”، إنه بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل. وسيكون الدوام لليوم  الدراسي عن بُعد ليوم غد الإثنين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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