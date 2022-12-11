تعليم مكة يعلق الدراسة الحضورية غدا

جدة : البلاد
أعلنت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية على أن يكون دوام يوم الإثنين عن بعد.
#الدفاع_المدني يحذر من عواصف رعدية مصحوبة بـ #أمطار غزيرة على منطقة #مكة_المكرمة حتى الساعة 10 صباح يوم الأثنينhttps://t.co/mPiWMeBZLb#صحيفة_البلاد #عاجل pic.twitter.com/6vz6gEtJaD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 11, 2022
ويشمل تعليق الدراسة الحضورية الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بعد ليوم غد الإثنين.
بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل. وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بعد ليوم غد الاثنين. pic.twitter.com/vFXA0rDlmZ
— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) December 11, 2022
وقالت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، في بيان لها عبر “تويتر”، إنه بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل. وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بُعد ليوم غد الإثنين.
تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين للطلبة في مدارس جدة ورابغ وخليص وسيكون الدوام لليوم الدراسي عبر "منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليمhttps://t.co/mPiWMeBZLb pic.twitter.com/exkrRqMlLn
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 11, 2022