تعليم مكة يعلق الدراسة الحضورية غدا

جدة : البلاد

أعلنت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية على أن يكون دوام يوم الإثنين عن بعد.

ويشمل تعليق الدراسة الحضورية الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بعد ليوم غد الإثنين.

بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل. وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بعد ليوم غد الاثنين. pic.twitter.com/vFXA0rDlmZ — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) December 11, 2022

وقالت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، في بيان لها عبر “تويتر”، إنه بناءً على ما وردنا من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل. وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بُعد ليوم غد الإثنين.