انطلاق منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس للبنات

الرياض – هاني البشر

انطلقت منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022، التي يشارك فيها 16 فريقاً (أبطال المناطق) من الفرق المدرسية (المرحلة الثانوية)، وتستمر حتى الـ 24 من ديسمبر الجاري وتقام مبارياتها على ملعب أكاديمية نون بمحافظة جدة.

وحلت فرق الثانوية الرابعة عشرة بعرعر والثانوية التاسعة بعنيزة والثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثالثة عشرة بالقريات ومدارس التربية الأهلية بالرياض والأنجال الأهلية بالأحساء وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك والثانوية السابعة بحائل وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة والثانوية الأولى بجازان والثانوية الحادية عشرة بأبها والثانوية الثالثة بنجران وثانوية دار الحنان بجدة ومدرسة الأنجال الأهلية بالطائف والثانوية الثامنة بمكة المكرمة، في 4 مجموعات، حيث جاء في المجموعة الأولى فرق الثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثامنة بمكة المكرمة والثانوية الأولى بجازان والثانوية السابعة بحائل، بينما جاء في المجموعة الثانية فرق، مدارس الأنجال الأهلية بالطائف والثانوية الرابعة عشرة بعرعر والثانوية الحادية عشرة بأبها والثانوية الثالثة بنجران، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق، مدارس التربية الأهلية بالرياض والثانوية التاسعة بعنيزة وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة والثانوية الثالثة عشرة بالقريات، في حين ضمت المجموعة الرابعة كلاً من فرق ثانوية دار الحنان بجدة والأنجال الأهلية بالأحساء وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة العليا لدوري المدارس، علي الشعيلان أن “انطلاقة منافسات النسخة الأولى لدوري المدارس لكرة القدم للبنات كانت ناجحة نظراً إلى التنظيم المتقن الذي تجده البطولة”، مضيفاً: “دوري المدارس لكرة القدم للبنات هو أحد مشاريع وزارة الرياضة المشترك مع وزارة التعليم، الذي يأتي ضمن 7 ألعاب رياضية يتضمنها مشروع دوري المدارس”.

وأوضح الشعيلان بأنه “تم تنفيذ 74 دورة تدريبية و10 ورش عمل خلال الفترة الماضية شارك فيها أكثر من 1400 معلمة من مختلف إدارات التعليم بالمملكة، كما أقيمت ورشة عمل قبل بداية مباريات البطولة لتحضير المنظمات والمشرفات والإداريات والحكام لمباريات البطولة، التي نتطلع أن تحقق أهدافها، بعدما حقق دوري المدارس لكرة القدم للبنين أهدافه، ولله الحمد”.