النصيري يلتحق بقائمة هدّافي العرب في كأس العالم

سجّل يوسف النصيري (25 عامًا) ضد البرتغال وقاد منتخب بلاده المغرب للفوز 1-0، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وبات النصيري، المحترف في صفوف نادي إشبيلية الإسباني، في صدارة هدّافي العرب في كأس العالم مناصفة مع 3 لاعبين آخرين.

النصيري رفع أهدافه في كأس العالم إلى الرقم 3، ليتساوى مع السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري، والتونسي وهبي خزري.

إلا أن النصيري يمتلك أفضلية الانفراد بالصدارة وحده نظرًا إلى تبقي مباراة على الأقل للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

ويلعب “أسود الأطلس” في نصف نهائي مونديال قطر يوم الأربعاء المقبل 14 ديسمير بملعب “البيت” أمام فرنسا.

أهداف النصيري الثلاثة في كأس العالم جاءت عبر نسختين مختلفتين، بواقع هدف في روسيا 2018، وهدفين في قطر 2022.