إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح كوفيد – 19 للمعتمرين القادمين من تركيا

جدة : البلاد

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح فيروس (كوفيد- 19) لكافة المعتمرين القادمين من جمهورية تركيا، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للقادمين لأداء نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الحج والعمرة مع رئيس الشؤون الدينية بجمهورية تركيا الدكتور علي أرباش، وبحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة بالإنابة محمد بن يوسف الحربي، والقائم بأعمال القنصلية العامة للمملكة في مدينة اسطنبول بالإنابة أحمد بن محمد عقيل، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة.

وأوضح الربيعة أن المعتمرين من جمهورية تركيا مستثنون من أي اشتراطات تتعلق بتحديد العمر، مؤكدًا ترحيب المملكة حكومةً وشعبًا بكافة المعتمرين دون حد لأعداد القادمين، مع إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات من جميع دول العالم، وذلك في إطار الدعم والاهتمام المستمرين اللذين تقدمانه حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، وتسهيل قدومهم لأداء مناسكهم بسهولة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأعرب وزير الحج والعمرة، عن شكره وتقديره لحفاوة الترحيب والاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، منوهًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية تركيا.

وأشار إلى التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، والنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الحج والعمرة بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، ومزودي الخدمات من القطاع الخاص من خلال التحول الرقمي، وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من جميع أنحاء العالم من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف. وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصّة “نسك” (nusuk.sa) لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن) وغيرهما من الخدمات فوريًا من خلال الأجهزة الذكية؛ لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات.