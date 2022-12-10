متحدث الصحة: لقاح كورونا لا يسبب ضعف المناعة

جدة : البلاد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ارتفاع حالات الإصابة “بالانفلونزا الموسمية” في المملكة.

اقرأ أيضا.. السرطان والسكري لا علاقة لهما بلقاح كورونا

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي وفقا لـ”الإخبارية”، أن الصحة تدعو أصحاب الأمراض المزمنة إلى تلقي اللقاح الخاص “بالانفلونزا “.

كما نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي المعلومات المتداولة بأن لقاح فيروس كورونا قد يضعف المناعة، مؤكدا بإنها تمثل رصيد مناعي إضافي يستفيد منه الجسم.