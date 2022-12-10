بالركلات الترجيحية.. الأرجنتين تعبر هولندا وتواجه كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر

جدة- محمود العوضي
بشق الأنفس، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا صعبًا على المنتخب الهولندي، مساء أمس الجمعة، بركلات الترجيح 4/3 ، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
سجل اللاعب مولينا الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.
وأحرز فوت فورست الهدف الأول لمتخب هولندا في الدقيقة 83، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+11، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، التي سيطر عليها التعادل2-2.
ليلجأ المنتخبان إلى الركلات الترجيحية، حيث تمكن منتخب الأرجنيتن من حسمها 4-3، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
فرحة ميسي بعد ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت #الأرجنتين بطاقة العبور لنصف نهائي المونديال #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @OnsOranje @Argentina @afa #TodosJuntos #Argentina #NothingLikeOranje pic.twitter.com/ydI7D00Ao6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022