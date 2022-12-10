الرياضة

بالركلات الترجيحية.. الأرجنتين تعبر هولندا وتواجه كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      10 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
بشق الأنفس، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا صعبًا على المنتخب الهولندي، مساء أمس الجمعة، بركلات الترجيح 4/3 ، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

سجل اللاعب مولينا الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وأحرز فوت فورست الهدف الأول لمتخب هولندا في الدقيقة 83، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+11، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، التي سيطر عليها التعادل2-2.

ليلجأ المنتخبان إلى الركلات الترجيحية، حيث تمكن منتخب الأرجنيتن من حسمها 4-3، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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