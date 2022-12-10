المغرب يتجاوز البرتغال ويصعد إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بفوزه على البرتغال بهدف وحيد أمسية اليوم السبت.



وبات المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، بعد أن توقفت الأرقام السابقة عند ربع النهائي.



أقيمت المباراة بين المغرب والبرتغال -بطل أوروبا 2016- في أرضية ملعب “الثمامة” بصافرة الحكم الأرجنتيني فاكوندو فيغورا.

سجّل هدف المباراة الوحيد مهاجم إشبيلية الإسباني، يوسف النصيري، من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 42 بالشوط الأول.



يواجه منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، الفائز من مباراة ربع النهائي التي تجرى اليوم بين إنجلترا وفرنسا.



شاهد ملخص مباراة المغرب والبرتغال