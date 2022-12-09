الرياض : البلاد
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الجمعة)، أعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
📸صور | #ولي_العهد خلال استقباله قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون المشاركة في #القمة_الخليجية 43https://t.co/bTkIevBGNo#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/PGOVx0VgnJ
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وأكد ولي العهد أن المملكة تعتزم إطلاق المرحلة الثانية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز وتطوير العمل الخليجي، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين دول المجلس سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.
🎥 فيديو | #ولي_العهد: نعتزم إطلاق المرحلة الثانية لرؤية #الملك_سلمان لتعزيز العمل الخليجي https://t.co/mPiWMekomB#القمة_الخليجية pic.twitter.com/O1rNmlQvj2
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وشدد سموه على دعم السعودية الكامل للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية، والمواثيق والمعاهدات الدولية.
🎥فيديو | #ولي_العهد: المملكة تؤكد دعمها الكامل للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية pic.twitter.com/jQgEPE1lce
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وهنأ الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة «كأس العالم 2022».
🎥 فيديو | #ولي_العهد: نهنئ أمير قطر بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة #كأس_العالم_2022https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية pic.twitter.com/ZO5atCi8HU
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022