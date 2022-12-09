ولي العهد: نعتزم إطلاق المرحلة الثانية لرؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي

الرياض : البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الجمعة)، أعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وأكد ولي العهد أن المملكة تعتزم إطلاق المرحلة الثانية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز وتطوير العمل الخليجي، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين دول المجلس سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد سموه على دعم السعودية الكامل للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية، والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة «كأس العالم 2022».